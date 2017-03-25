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Проблем за България! Освободиха Десподов от националния тим
12:05 / 20.03.2019 Източник: sport.burgas24.bg Отпечатай Изпрати
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Кирил Десподов бе освободен от лагера на мъжкия национален отбор за европейските квалификации с Черна гора и Косово. Нападателят не е възстановен от травма, получена в клубния му тим.

На негово място няма да бъде викан заместник, а националите ни ще посрещнат първия си съперник със следната група от 23-ма футболисти:

Николай Михайлов, Пламен Илиев, Димитър Евтимов, Николай Бодуров, Валентин Антов, Васил Божиков, Камен Хаджиев, Страхил Попов, Антон Недялков, Петър Занев, Радослав Кирилов, Георги Костадинов, Кристиян Малинов, Симеон Славчев, Ивайло Чочев, Тодор Неделев, Антонио Вутов, Николай Димитров, Галин Иванов, Мартин Минчев, Радослав Василев, Ивелин Попов, Спас Делев.
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