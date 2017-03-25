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Ето го състава на България за мачовете с Кипър и Норвегия
14:33 / 02.10.2018 Източник: sport.burgas24.bg Отпечатай Изпрати
© БФС
Селекционерът на "А" националния отбор на България Петър Хубчев обяви разширената група от футболисти, на които ще разчита в предстоящите двубои от турнира Лига на нациите - срещу Кипър на 13 октомври в София и срещу Норвегия на 16 октомври в Осло.

Ето и избраниците на треньора:

Вратари: Пламен Илиев (Астра), Георги Петков (Славия), Благой Макенджиев (Черно море)

Защитници: Антон Недялков (Лудогорец), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София), Иван Горанов (Левски), Иван Бандаловски (Берое), Страхил Попов (Касъмпаша), Петър Занев (Енисей), Васил Божиков (Слован Братислава)

Полузащитници: Галин Иванов (Славия), Борислав Цонев (Берое), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Светослав Ковачев (Дунав), Тодор Неделев (Ботев Пд), Симеон Славчев (Карабах), Божидар Краев (Мидтиланд), Георги Костадинов (Арсенал Тула), Георги Миланов (МОЛ Види), Николай Димитров (Урал)

Нападатели: Кирил Десподов (ЦСКА-София), Ивелин Попов (Спартак Москва), Радослав Василев (Славия)
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