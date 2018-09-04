Бургаски пожарникар спечели турнира за Купа "Тримонциум" 09:45 / 05.09.2018 Източник: sport.burgas24.bg Отпечатай Изпрати © Победител и носител на Купа “Тримонциум" 2018 в надпреварата по пожароприложен спорт стана Стоян Узунов от РДПБЗН - Бургас. Той печели купата с време от 15,15 сек. при дисциплината “Изкачване с щурмова стълба". Състезанието се проведе на лекоатлетическия стадион "Пловдив".



Участие в турнира взеха общо 63 състезатели от 9 областни клубове по пожароприложен спорт в страната - Бургас, Враца, Кърджали, Плевен, Пловдив, СДПБЗН, РДПБЗН София-област, Стара Загора и ФПБЗН-АМВР.



Резултати:



Дисциплина “100 м пътека с препятствия"



1-во място – Георги Георгиев от Стара Загора, с постижение 16,96 сек.



2-ро място – Пламен Писков от Пловдив, с постижение 17,38 сек.



3-то място – Христо Бончев от Пловдив, с постижение 17,81 сек.



Дисциплина “Изкачване с щурмова стълба"



1-во място – Стоян Узунов от Бургас, с постижение 15,15 сек.



2-ро място – Деньо Денев от Стара Загора, с постижение 15,24 сек.



3-то място – Християн Христов от СДПБЗН София , с постижение 15,34 сек.



Дисциплина “Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия"



1-во място – Стара Загора, с постижение 59,83 сек.



2-ро място – Стара Загора, с постижение 64,23 сек.



3-то място – Бургас, с постижение 64,97 сек. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

Свали на своя телефон: Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.Свали на своя телефон: Android или iOS



публикувай коментар

