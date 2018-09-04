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Бургаски пожарникар спечели турнира за Купа "Тримонциум"
09:45 / 05.09.2018 Източник: sport.burgas24.bg Отпечатай Изпрати
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Победител и носител на Купа “Тримонциум" 2018 в надпреварата по пожароприложен спорт стана Стоян Узунов от РДПБЗН - Бургас. Той печели купата с време от 15,15 сек. при дисциплината “Изкачване с щурмова стълба". Състезанието се проведе на лекоатлетическия стадион "Пловдив".

Участие в турнира взеха общо 63 състезатели от 9 областни клубове по пожароприложен спорт в страната - Бургас, Враца, Кърджали, Плевен, Пловдив, СДПБЗН, РДПБЗН София-област, Стара Загора и ФПБЗН-АМВР.

Резултати:

Дисциплина “100 м пътека с препятствия"

1-во място – Георги Георгиев от Стара Загора, с постижение 16,96 сек.

2-ро място – Пламен Писков от Пловдив, с постижение 17,38 сек.

3-то място – Христо Бончев от Пловдив, с постижение  17,81 сек.

Дисциплина “Изкачване с щурмова стълба"

1-во място – Стоян Узунов от  Бургас, с постижение 15,15 сек.

2-ро място – Деньо Денев от Стара Загора, с постижение 15,24 сек.

3-то място – Християн Христов от СДПБЗН София , с постижение 15,34 сек.

Дисциплина “Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия"

1-во място – Стара Загора, с постижение 59,83 сек.

2-ро място – Стара Загора, с постижение 64,23 сек.

3-то място – Бургас, с постижение 64,97 сек.
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