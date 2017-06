Бербатов и Фиго получиха почетния знак на президента Радев

© Димитър Бербатов и Луиш Фиго получиха от президента Румен Радев почетния знак на президента на Република България за изключителен принос в световния спорт и за подпомагането на развитието на младите хора в сферата на образованието, спорта и социалните дейности.





"За мен е удоволствие да връча почетния знак на президента на г-н Луиш Фиго и г-н Димитър Бербатов. Това е скромен знак на уважение към две големи имена от света на футбола. На признание към двамата изключителни филантропи и приятели на децата", заяви



Бербатов и Фиго са организатори на благотворителния мач All Stars 2017, по време на който футболните звезди на Луиш Фиго с All Stars ще играят срещу звездите на Димитър Бербатов с United Stars.



Приходите ще бъдат дарени изцяло в полза на каузите на фондациите на футболните звезди.



"Г-н Луиш Фиго е сред най-обичаните футболисти в Португалия. Носител на Златната топка и оставил следа в Спортинг Лисабон, Барселона и Реал Мадрид. В последните години той оставя следа най-вече с дейността на своята фондация, която подкрепя деца в неравностойно положение и затруднения, а това заслужава уважение", каза още президентът Радев и добави:



"За Димитър Бербатов ще напомня, че той е сред най-познатите и обичани българи по света. Той е не само изявен спортист, но и човек с голяма сърце. Бих добавил: "Няма успех без протегната ръга". Благодаря и на г-н Фиго, и на г-н Бербатов, че подават ръка на много деца. Благодаря на г-н Бербатов и че е едно от лицата на "Българската Коледа" и се надявам, че занапред ще подкрепя тази инициатива."



"Искам да изразя благодарността си за топлото посрещане от г-н Президента. Наистина е чест да бъда във вашата страна. Чувствам се горд да получа тази награда, защото идва не от моята родна страна. От сърце благодаря за признанието с тази чудесна награда. Щастлив съм, защото ще имаме шанс да помогнем на много деца", заяви Луиш Фиго.



Димитър Бербатов пък сподели на церемонията: "Благодаря за честта, която ми се оказва. Това показва, че държавата подкрепя каузата, с която съм се заел и ще подкрепя децата, защото те са бъдещето на страната. Още веднъж благодаря за честта, която поставя и отговорност пред мен."



