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Наближава Денят Х, възможно е ново бургаско дерби
16:02 / 31.05.2017 Източник: sport.burgas24.bg Отпечатай Изпрати
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В понеделник (05.06) в 11:30 часа ще бъде изтеглен жребият за 1/8-финалите от Републиканското първенство за U15. Церемонията ще се проведе в сградата на БФС в столицата. До този етап от надпреварата стигнаха двата бургаски отбора Нефтохимик и Черноморец.

1/8-финалите от Републиканското първенство ще са в две срещи на разменено гостуване, като полувремената ще са по 35 минути. При равенство в общия резултат се преминава към изпълнение на дузпи.

Първите мачове са на 8 юни, а реваншите са три дни по-късно - на 11 юни.

Ето всички участници в 1/8-финалите:

Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив), Левски, ЦСКА-София, Славия, Левски-Раковски, Локомотив (София), Берое, Нефтохимик, Черноморец (Бургас), Етър, Ботев (Враца), Локомотив (Горна Оряховица), Дунав, Лудогорец, Черно море.

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