Бербатов покани талантливи български футболисти в Мача на годината

Събраните средства от спектакъла отиват за каузата на фондация "Димитър Бербатов" - талантливите деца на България. Но успоредно с това Бербатов иска да покаже на света и талантливи български играчи.

Покани за Мача на годината получиха националите Георги Миланов от ЦСКА (Москва) и Ивайло Чочев от Палермо.



Както самият Бербатов обяви още на официалната пресконференция с Луиш Фиго за All Stars 2017, той следи и изявите на млади играчи в българските клубове, както и в различните ни национални отбори, а някои от тези талантливи футболисти също ще имат шанс да бъдат част от големия празник на стадион "Васил Левски" на 14 юни.



Димитър Бербатов отправи покани към Божидар Чорбаджийски и Кирил Десподов от ЦСКА, Божидар Краев от Левски, вдигналите Купата на България с Ботев (Пловдив) Тодор Неделев и Антонио Вутов, 15-годишния талант на Локомотив (Пловдив) Ияд Хамуд, както и нападателя на Славия и голмайстор на националите до 19 г. Калоян Кръстев, който ще е представител на селекцията ни, класирала се за Евро 2017 през юли.



Всички те ще имат шанса да бъдат част от празника и да излязат на стадион "Васил Левски" редом до световните легенди. А тепърва предстои да се обявят още много големи имена от историята на футбола.



В неделя (28 май) Димитър Бербатов ще раздаде автографи там на дарители за бъдещето на България, купили билети за Мача на годината.



Обявените звезди за All Stars 2017 дотук:



United Stars

Димитър Бербатов

Райън Гигс

Пол Скоулс

Гари Невил

Неманя Видич

Рио Фърдинанд

Патрис Евра

Едвин ван дер Сар

Роби Кийн

Христо Стоичков

Красимир Балъков

Стилиян Петров

Мартин Петров



All Stars

Луиш Фиго

Роберто Карлош

Робер Пирес

Деко

Дуайт Йорк

Мичел Салгадо

Максуел

Франческо Толдо

Йенс Леман

Нуно Гомеш

Гайска Мендиета

Иван Кордоба