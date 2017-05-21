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Ñïîðòíèòå íîâèíè: Äíåñ (5) | Â÷åðà (1)
Áúëãàðèÿ ñå ãîðäåå ñ àëïèíèñòà-âåãàí Àòàíàñ Ñêàòîâ, êîéòî ïîêîðè çà âòîðè ïúò Åâåðåñò
14:49 / 22.05.2017 Èçòî÷íèê: sport.burgas24.bg Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Äíåñ, 22 ìàé, îêîëî 06.00 ÷àñà ìåñòíî âðåìå àëïèíèñòúò-âåãàí Àòàíàñ Ñêàòîâ ñå èçêà÷è çà âòîðè ïúò íà âðúõ Åâåðåñò ïî þæíèÿ ìó ðúá. Ïúðâîòî ìó èçêà÷âàíå áåøå íà 24 ìàé 2014 ãîäèíà îò ñåâåðíàòà ñòðàíà íà Õèìàëàèòå (Òèáåò).

Òîé óñïÿ äà ïîñòèãíå òîçè óñïåõ ñàìî 6 äíè, ñëåä êàòî ñå èçêà÷è íà âðúõ Ëõîòöå è áåç äà ñëèçà äî áàçîâ ëàãåð. Íàìåðåíèåòî íà àëïèíèñòà áåøå äà èçêà÷è äâàòà áëèçêè åäèí äî äðóã âúðõà â ðàìêèòå íà 24 ÷àñà, íî ñèëíèÿ âÿòúð îñóåòè íåãîâèòå íàìåðåíèÿ.

Ñëåä Ëõîòöå Àòàíàñ Ñêàòîâ ñëåçå äî âòîðè âèñî÷èíåí ëàãåð (6500 ì) è â èç÷àêâàíå íà äîáðî âðåìå, ïðåêàðà òàì 3 íîùóâêè.

Íà 18.05 îêîëî 250 ÷îâåêà (àëïèíèñòà è øåðïè) ñà ñå îòïðàâèëè êúì âúðõà îò ëàãåð 2. Ñêàòîâ èç÷àêà åäèí äåí ïîâå÷å è ñïîðåä íàé-äîáðàòà ïðîãíîçà íà âðåìåòî íà 19.05 ñúùî ñå ïîå êúì Åâåðåñò. Ñëåä 2 íîùóâêè â äâà ïîðåäíè âèñî÷èííè ëàãåðà òàçè íîù çàïî÷íà àòàêàòà ñè êúì âúðõà îêîëî 17.30 ÷àñà íåïàëñêî âðåìå.

Ñëåä 10-÷àñîâ ïðåõîä íàãîðå ïî þæíèÿ ðúá íà ñêëîíà ñ ïúðâèòå ëú÷è íà ñëúíöåòî Àòàíàñ Ñêàòîâ ñå çàâúðíà ñëåä äâå ãîäèíè çà âòîðè ïúò íà íàé-âèñîêèÿ âðúõ íà ïëàíåòàòà.

Êúì ìîìåíòà òîé âå÷å ñëèçà íàäîëó êàòî öåëòà ìó ùå áúäå äà äîñòèãíå äî âúçìîæíî íàé-íèñúê ëàãåð. Ðåêîðäåí å áðîÿò íà æåëàåùèòå äà ñòúïÿò íà Åâåðåñò è òàçè ãîäèíà (îêîëî 800).

Áîãèíÿòà-ìàéêà íà Âñåëåíàòà âçå âå÷å íÿêîëêî æåðòâè. Ñàìî â÷åðà òå áÿõà 4. Â îïèò äà ñå èçêà÷àò íà âúðõà ñà ïî÷èíàëè íà ðàçëè÷íà âèñî÷èíà åäèí àìåðèêàíåö, àâñòðàëèåö (íà 7500 ì îò ñåâåðíàòà ñòðàíà) è ñëîâåíåö (â ëàãåð 4).

Îò â÷åðà ëèïñâà è åäèí èíäèåö ñëåä èçêà÷âàíåòî ìó íà âúðõà ïî-ðàíî íà 21.05.

Ïðîåêòúò íà ä-ð Àòàíàñ Ñêàòîâ çà èçêà÷âàíå íà 14-òå îñåìõèëÿäíèêà íà ïëàíåòàòà áåç êîíñóìàöèÿ íà õðàíà îò æèâîòèíñêè ïðîèçõîä ïðîäúëæàâà.
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ! Ïúëíà ïðîãðàìà íà âñè÷êè ìà÷îâå íà æèâî ïî òåëåâèçèèòå.
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