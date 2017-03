© Най-добрият български тенисист Григор Димитров отново показа своите певчески умения. Този път обаче много по-качествено. Гришо пак заформи певческо трио със звездите в тениса Роджър Федерер и Томи Хаас, като тримата изпълниха хита на група "Чикаго" - Hard To Say I`m Sorry.



Тримата пеят пред пианото на продуцента Дейвид Фостър, който е един от създателите на хита. В един момент вокалните си способности демонстрира и сърбинът Новак Джокович.



Клипът бе разпространен в социалните мрежи от Роджър Федерер, който дори даде и име на групата си - "Бекхенд Бойс".



Вижте изпълнението на Гришо, Хаас и Федерер в прикаченото видео!