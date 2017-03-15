Очаквахте ли го? Ето кого пратиха да свири на Нафтата 12:38 / 16.03.2017 Източник: sport.burgas24.bg Отпечатай Изпрати © Burgas24.bg БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 25-ия кръг в Първа лига: 17 Мар 2017 г. Петък 17:30 ч.

Монтана - ПФК Берое ЕАД

ГС: Георги Николов Кабаков

АС: Георги Людмилов Калудов, Йордан Петров Петров

4-ТИ: Пламен Хинков Хинков

ДАС: Вихрен Веселинов Манев, Вангел Борисов Вангелов

СН: Антон Симеонов Генов



18 Мар 2017 г. Събота 13:00 ч.

ФК Верея - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Никола Антонов Попов

АС: Веселин Мишев Добриянов, Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Даниел Милков Ников

ДАС: Мустафа Севди Шефкет, Георги Милков Гинчев

СН: Петър Стоянов Петров



18 Мар 2017 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК ЦСКА-София

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС: Георги Йорданов Дойнов, Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Станимир Илков Илков

ДАС: Станислав Тошев Ставров, Румен Красимиров Христов

СН: Кирил Манолов Лозанов



18 Мар 2017 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Дунав 2010

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС: Мартин Иванов Димитров, Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Светослав Георгиев Динев

ДАС: Стефан Демирев Павлов, Петър Кирилов Костадинов

СН: Димитър Панайотов Костов



19 Мар 2017 г. Неделя 15:00 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Черно море

ГС: Ангел Любенов Ангелов

АС: Мартин Емилов Венев, Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Мартин Веселинов Маргаритов

ДАС: Владимир Вълков Вълков, Димитър Цолов Буров

СН: Евгени Георгиев Георгиев



19 Мар 2017 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Левски АД - ПФК Ботев АД

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС: Димитър Божидаров Стоилов, Георги Петров Георгиев

4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев

ДАС: Ангел Детелинов Баялцалиев, Драгомир Димитров Драганов

СН: Кольо Димитров Данев Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

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