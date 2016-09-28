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Повикаха защитник на Нефтохимик в националния отбор
12:31 / 10.03.2017 Източник: sport.burgas24.bg Отпечатай Изпрати
© БФС
Селекционерът Ангел Стойков се довери на таланта на Нефтохимик Руси Грозев
Селекционерът на националния отбор на България до 18 годишна възраст (родени 1999 г.) Ангел Стойков обяви групата за приятелските срещи с Финландия, които ще се проведат на 18-и и 20-и март в комплекс "Царско село" в София. Тимът се събира на подготвителен лагер от 16 март.

Вратари: Димитър Шейтанов ("Левски"), Стефан Дафовски ("Локомотив" Пд),

Защитници: Александър Бастунов ("Септември"), Валентин Антов (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Димитър Илиев ("Лудогорец"), Мартин Минчев ("Лудогорец"), Иван Калайджийски ("Левски"), Руси Грозев ("Нефтохимик").

Полузащитници и нападатели: Алекс Петков ("Хартс", Шотландия), Йордан Тодоров ("Септември"), Николай Янков (ЦСКА-София), Тони Иванов ("Лудогорец"), Цветослав Петров ("Лудогорец"), Здравко Жилов ("Ботев" Пд), Александър Златков ("Славия"), Радослав Живков (ЦСКА-София), Николай Дросев ("Берое"), Илия Юруков ("Левски"), Мартин Димитров ("Локомотив" ГО).

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