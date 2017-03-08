Това е съдията, който ще свири на "шейховете" 12:58 / 09.03.2017 Източник: sport.burgas24.bg Отпечатай Изпрати © Burgas24.bg Станислав Тодоров ще ръководи двубоя между Нефтохимик и Верея БФС обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 24-ия кръг в Първа професионална лига: 10 Мар 2017 г. Петък 17:30 ч.

ФК Дунав 2010 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС: Александър Ангелов Атанасов, Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски

ДАС: Тихомир Асенов Алексов, Вангел Борисов Вангелов

СН: Веселин Богданов Йорданов



11 Мар 2017 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев АД

ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев

АС: Драгомир Руменов Милев, Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Андрей Венков Николов

ДАС: Стефан Демирев Павлов, Петър Кирилов Костадинов

СН: Мартин Живков Богдев



11 Мар 2017 г. Събота 17:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - Монтана

ГС: Станислав Тошев Ставров

АС: Илиян Петров Капарашев, Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов

ДАС: Ангел Любенов Ангелов, Станимир Лозанов Тренчев

СН: Евгени Тодоров Геров



12 Мар 2017 г. Неделя 13:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Славия АД

ГС: Валентин Станчев Железов

АС: Диян Христов Вълков, Николай Тодоров Христов

4-ТИ: Стефан Димитров Димитров

ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Георги Милков Андреев

СН: Йордан Костадинов Иванов



12 Мар 2017 г. Неделя 15:00 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК Левски АД

ГС: Николай Йорданов Колев

АС: Петър Николов Джугански, Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Димитър Божидаров Стоилов

ДАС: Владимир Вълков Вълков, Вихрен Веселинов Манев

СН: Илонка Миланова Джалева



12 Мар 2017 г. Неделя 17:30 ч.

ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Никола Антонов Попов

АС: Веселин Мишев Добриянов, Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Георги Йорданов Дойнов

ДАС: Георги Димитров Давидов, Георги Милков Гинчев

СН: Ичко Лозев Лозев



13 Мар 2017 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Верея

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС: Димо Дамянов Вълчев, Светослав Георгиев Динев

4-ТИ: Мартин Иванов Димитров

ДАС: Драгомир Димитров Драганов, Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Йордан Веселинов Гулев Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

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